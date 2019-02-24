toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
СЕВІЛЬЯ - БАРСЕЛОНА МАРІУПОЛЬ - ОЛІМПІК УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Фрозіноне – Рома – 2:3 – відео голів та огляд матчу

00:50 4 Читать на русском
Фрозіноне – Рома – 2:3 – відео голів та огляд матчу
Фрозіноне – Рома – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Рома на виїзді здобула перемогу над Фрозіноне в 25 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Фрозіноне – Рома на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 25 тур

Фрозіноне – Рома – 2:3

Голи: Чано, 5, Пінамонті, 80 – Джеко, 30, 90+5, Пеллегріні, 32

Римляни були близькими до того, щоб втратити очки в матчі із аутсайдером першості. Однак Едін Джеко перед самісіньким фінальним свистком забив переможний м'яч.

Рома вирвала перемогу над Фрозіноне: 25 тур Серії А, матчі суботи

Завдяки цій перемозі Рома набрала 44 пункти та залишився в зоні Ліги Європи, Фрозіноне з 16 очками залишилась в зоні вильоту.

Італія25 турКомунале Матуза (Фрозіноне)

Фрозіноне - Рома: Субота 23 лютого 2019

Фрозіноне
Матч завершено
2 : 3
Рома
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Рома Рома Італія Фрозіноне Фрозіноне Відеоновини Фрозіноне - Рома
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Гладкий забив дебютний гол за Адана Демірспор
    Туреччина — 23 лют629 Гладкий забив дебютний гол за Адана Демірспор
15
год
:
2
хв
Манчестер Юнайтед
16:05
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук