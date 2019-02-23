toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
СЕВИЛЬЯ - БАРСЕЛОНА МАРИУПОЛЬ - ОЛИМПИК УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Торино уверенно одолел Аталанту: 25 тур Серии А, матчи субботы

18:14 7 Читати українською
Торино уверенно одолел Аталанту: 25 тур Серии А, матчи субботы
Торино – Аталанта – 2:0 / Corriere dello Sport

В рамках 25 тура Серии А Торино дома разобрался с Аталантой. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 25 тур

Торино – Аталанта – 2:0

Голы: Иццо, 42, Фальке, 46

Фрозиноне – Рома – начало матча в 21:30

Торино дома переиграл Аталанту. Иццо под занавес первой половины вывел туринцев вперед, а сразу после перерыва Фальке удвоил преимущество "быков" и установил окончательный счет.

Благодаря этой победе Торино набрал 38 очков и догнал Аталанту, команды расположились на 7 и 6 местах соответственно.

Италия25 турОлимпико ди Турино (Турин)

Торино - Аталанта: Суббота 23 февраля 2019

Торино
Матч окончен
2 : 0
Аталанта
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Рома Рома Аталанта Аталанта Торино Торино Италия Фрозиноне Фрозиноне Торино - Аталанта Фрозиноне - Рома
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
33
мин
Лестер Сити
19:30
Кристал Пэлас
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук