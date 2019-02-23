Торино уверенно одолел Аталанту: 25 тур Серии А, матчи субботы

В рамках 25 тура Серии А Торино дома разобрался с Аталантой. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 25 тур

Торино – Аталанта – 2:0

Голы: Иццо, 42, Фальке, 46

Фрозиноне – Рома – начало матча в 21:30

Торино дома переиграл Аталанту. Иццо под занавес первой половины вывел туринцев вперед, а сразу после перерыва Фальке удвоил преимущество "быков" и установил окончательный счет.



Благодаря этой победе Торино набрал 38 очков и догнал Аталанту, команды расположились на 7 и 6 местах соответственно.