"Фраза "конец карьеры" причиняет мне боль": Чигринский пролил свет на свое будущее в АЕКе

Украинский легионер греческого клуба Дмитрий Чигринский рассказал о ситуации с продлением контракта.

"Мы еще не говорили с АЕКом о контракте. Сейчас ситуация сложная из-за карантина. Знаю, что получил уважение со стороны клуба, я тоже уважаю АЕК. Когда придет время, поговорим, как будет лучше для клуба и для меня. Мне не о чем беспокоиться .

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Я полностью сосредоточен на своей работе и восстановлении сезона. Думаю, у нас будет время обсудить контракт. Когда слышу фразу "конец карьеры" – это причиняет мне боль. Не думал, как долго еще смогу играть. Да, четыре года в АЭКе были прекрасными. Не секрет, что я люблю этот клуб. Но я никогда не загадываю наперед. Никогда не знаешь, как все произойдет. Я счастлив в АЭКе", – сказал Чигринский в комментарии изданию SDNA.

Напомним, 33-летний защитник выступает за АЕК с июля 2016-го. В активе Дмитрия 3 гола и 2 результативные передачи в 93 матчах за греческий клуб, в том числе 1 забитый мяч в 17 встречах текущего сезона. Соглашение украинца с греческим клубом заканчивается этим летом.

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