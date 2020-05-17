toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ГЕРМАНИЯ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ ЭРЛИНГ ХОЛАНД КОРОНАВИРУС

"Фраза "конец карьеры" причиняет мне боль": Чигринский пролил свет на свое будущее в АЕКе

14:13 37 Читати українською
"Фраза "конец карьеры" причиняет мне боль": Чигринский пролил свет на свое будущее в АЕКе
Дмитрий Чигринский / Фото из открытых источников

Украинский легионер греческого клуба Дмитрий Чигринский рассказал о ситуации с продлением контракта.

"Мы еще не говорили с АЕКом о контракте. Сейчас ситуация сложная из-за карантина. Знаю, что получил уважение со стороны клуба, я тоже уважаю АЕК. Когда придет время, поговорим, как будет лучше для клуба и для меня. Мне не о чем беспокоиться .

Чигринский может изменить свое решение относительно ухода из АЕКа – защитнику предлагают новый контракт

Я полностью сосредоточен на своей работе и восстановлении сезона. Думаю, у нас будет время обсудить контракт. Когда слышу фразу "конец карьеры" – это причиняет мне боль. Не думал, как долго еще смогу играть. Да, четыре года в АЭКе были прекрасными. Не секрет, что я люблю этот клуб. Но я никогда не загадываю наперед. Никогда не знаешь, как все произойдет. Я счастлив в АЭКе", – сказал Чигринский в комментарии изданию SDNA.

Напомним, 33-летний защитник выступает за АЕК с июля 2016-го. В активе Дмитрия 3 гола и 2 результативные передачи в 93 матчах за греческий клуб, в том числе 1 забитый мяч в 17 встречах текущего сезона. Соглашение украинца с греческим клубом заканчивается этим летом.

Золоті 90-ті: мучителі Динамо, він поховав Спартак і став секс-гігантом у Барселоні та ще 27 фото "старої школи"

blog_ava
Бойко признался, кому симпатизирует вне футбола
07:30
226
Теги
Мир Легионерский хлеб Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский АЕК Афины АЕК Афины Греция Украинцы за рубежом
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
18
мин
Кельн
16:30
Майнц
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук