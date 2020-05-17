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"Фраза "кінець кар'єри" завдає мені болю": Чигринський пролив світло на своє майбутнє в АЕКу

14:10 76 Читать на русском
"Фраза "кінець кар'єри" завдає мені болю": Чигринський пролив світло на своє майбутнє в АЕКу
Дмитро Чигринський / Фото з відкритих джерел

Український легіонер грецького клубу Дмитро Чигринський розповів про ситуацію з продовженням контракту.

"Ми ще не говорили з АЕКом про контракт. Зараз ситуація складна через карантин. Знаю, що отримав повагу з боку клубу, я теж поважаю АЕК. Коли прийде час, поговоримо, як буде краще для клубу і для мене. Мені нема про що турбуватися.

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Я повністю зосереджений на своїй роботі і відновленні сезону. Думаю, у нас буде час обговорити контракт. Коли чую фразу "кінець кар'єри" – це завдає мені болю. Не думав, як довго ще зможу грати. Так, чотири роки в АЕКу були прекрасними. Не секрет, що я люблю цей клуб. Але я ніколи не загадую наперед. Ніколи не знаєш, як все станеться. Я щасливий в АЕКу", – сказав Чигринський у коментарі виданню SDNA.

Нагадаємо, 33-річний захисник виступає за АЕК з липня 2016-го. В активі Дмитра 3 голи і 2 результативні передачі в 93 матчах за грецький клуб, зокрема 1 забитий м'яч у 17 зустрічах поточного сезону. Угода українця з грецьким клубом закінчується цього літа.

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