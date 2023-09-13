"Главное – добыть положительный результат. Три очка – это даже лучше, чем два гола.

Италия – Украина – 2:1 – видео голов и обзор матча

Понятно, что я хотел добавить трудностей Индзаги при определении состава на дерби (в субботу, 16 сентября, Интер сыграет в Серии А с Миланом, – прим.). Но если я не попаду в старт – отнесусь к этому с пониманием, потому что сейчас в команде есть игроки, которые готовы лучше меня", – цитирует Фраттези Football Italia.

Напомним, Давиде принадлежит Сассуоло и выступает за Интер на правах аренды. В матче с Украиной он отметился дублем и помог Италии обойти "сине-желтых" в турнирной таблице группы С.

Украина проиграла Италии в матче отбора Евро-2024, потеряв вторую позицию в группе С