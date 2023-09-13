"Головне – здобути позитивний результат. Три очки – це навіть краще, ніж два голи.

Італія – Україна – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Зрозуміло, що я хотів додати труднощів Індзагі при визначенні складу на дербі (у суботу, 16 вересня, Інтер зіграє в Серії А з Міланом, – прим.). Але якщо я не потраплю у старт – поставлюся до цього з розумінням, бо зараз у команді є гравці, які готові краще за мене", – цитує Фраттезі Football Italia.

Нагадаємо, Давіде належить Сассуоло і виступає за Інтер на правах оренди. У матчі з Україною він відзначився дублем і допоміг Італії обійти "синьо-жовтих" у турнірній таблиці групи С.

Україна програла Італії у матчі відбору Євро-2024, втративши другу позицію в групі С