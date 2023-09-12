Италия принимает Украину в 6-м туре отбора Евро-2024. Смотрите видео голов в этой новости.

Стартовый свисток раздался в 21:45 по киевскому времени. Италия лучше начала матч и открыла счет уже на 12-й минуте.

Италия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024

Судаков досадно поскользнулся на правом фланге, подарив мяч Дзакканьи. Вингер Лацио переправил на Фраттези, который двумя касаниями идеально разобрался в ситуации – 1:0.

В середине тайма представитель Интера оформил дубль. Удар Дзаньоло привел к серии рикошетов, которые вывели Фраттези на хорошую позицию. Лайнсмен зафиксировал офсайд, но VAR все же принял сторону итальянцев – 2:0.

Сборная Украины успела отквитать один гол до перерыва. Роскошную комбинацию "сине-желтых" завершал Довбик – Доннарумма парировал, но Димарко подарил Ярмоленко добивание в пустые ворота.