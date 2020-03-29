Французский телеканал перепутал иранского пикапера с Лионелем Месси

Французские телевизионщики допустили смешной ляп в прямом эфире.

В эфире французского телеканала М6 телевизионщики допустили забавную ошибку, перепутав Лионеля Месси и его иранского двойника, сообщает Clarin.

"А что, если Месси и Роналду все-таки приедут в Беларусь?" – Динамо Минск показало мировых звезд в форме клуба

В сюжете, посвященному финансовым пожертвованиям звезд спорта на борьбу с коронавирусом, говорили и про Месси – форвард выделил больнице в Барселоне и медицинскому центру в Аргентине один миллион евро. Впрочем, вместо Лео рядом с изображением теннисиста Роджера Федерера журналисты поставили фото двойника аргентинца – Резы Парастеша.

Ранее сообщалось, что 23 женщины обвиняли иранца Парастеша в том, что он пользовался внешним сходством с Месси с целью переспать с ними.

Барселона может стать первым большим клубом, обанкротившимся на карантине – шокирующий прогноз менеджера