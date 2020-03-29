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Французский телеканал перепутал иранского пикапера с Лионелем Месси

14:29 38 Читати українською
Французский телеканал перепутал иранского пикапера с Лионелем Месси
Реза Парастеш / соцсети

Французские телевизионщики допустили смешной ляп в прямом эфире.

В эфире французского телеканала М6 телевизионщики допустили забавную ошибку, перепутав Лионеля Месси и его иранского двойника, сообщает Clarin.

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В сюжете, посвященному финансовым пожертвованиям звезд спорта на борьбу с коронавирусом, говорили и про Месси – форвард выделил больнице в Барселоне и медицинскому центру в Аргентине один миллион евро. Впрочем, вместо Лео рядом с изображением теннисиста Роджера Федерера журналисты поставили фото двойника аргентинца – Резы Парастеша.

Ранее сообщалось, что 23 женщины обвиняли иранца Парастеша в том, что он пользовался внешним сходством с Месси с целью переспать с ними.

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Барселона Барселона Испания Лионель Месси Лионель Месси
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