Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который владеет ФК Днепр, был оставлен под стражей.

Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому на домашний арест. Об этом сообщает Общественное.

Суд арестовал активы Коломойского в 12 компаниях – среди них ФК Днепр

Свое ходатайство защита Коломойского мотивировала якобы ухудшением состояния здоровья их подзащитного. По словам адвоката Александра Лысака, защита подавала ходатайство, чтобы был доступ к врачам, но врачей не допустили.

К слову, ранее Коломойскому объявили три подозрения: первое – по мошенничеству и отмыванию имущества, второе – по завладению 9,2 миллиарда гривен ПриватБанка и третье – по легализации средств, часть из которых перечислялась на ООО ФК Днепр.