Кан разбил Вируа на стадии 1/64 финала (3:0), но был дисквалифицирован, поскольку в поединке принял участие отстраненный игрок.

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Французская федерация футбола сообщила клубу об этом, а Кан уже признал собственную ошибку. Дело в том, что у команды было два перенесенных поединка, а Дьеден Гаушо (из-за которого и произошел инцидент) получил лишнюю желтую в поединке резервной команды. Наказание распространяется на участие как в резервной, так и в основной команде.

Напомним, что подобная проблема была у киевского Арсенала, игравшего в квалификации Лиги Европы со словенской Мурой в сезоне 2012/13. Тогда украинская команда победила 3:0, но новичок киевлян Матуку еще не отсидел свою двухматчевую дисквалификацию, из-за чего было засчитано техническое поражение.

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