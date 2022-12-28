Кан розтрощив Віруа на стадії 1/64 фіналу (3:0), але був дискваліфікований, оскільки в поєдинку взяв участь відсторонений гравець.

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Французька федерація футболу повідомила клуб про це, а Кан вже визнав власну помилку. Річ у тім, що в команди були два перенесені поєдинки, а Дьєденне Гаушо (через якого і відбувся інцидент) отримав зайву жовту в поєдинку резервної команди. Покарання поширюється на участь як у резервній, так і основній команді.

Нагадаємо, що подібна проблема була в київського Арсенала, який грав у кваліфікації Ліги Європи зі словенською Мурою в сезоні 2012/13. Тоді українська команда перемогла 3:0, але новачок киян Матуку ще не відсидів свою двоматчеву дискваліфікацію, через що була зарахована технічна поразка.

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