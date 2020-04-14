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Франция запретила все массовые мероприятия до середины июля

08:57 8 Читати українською
Франция запретила все массовые мероприятия до середины июля
Фанати ПСЖ / Фото Brand

Лига 1 рискует так и не завершить нынешний сезон.

"Наиболее строгие ограничения должны храниться до 11 мая. После этой даты детские сады, школы и рабочие места будут постепенно открываться.

Лига 1 определила две даты возможного возобновления сезона

Ни одно массовое мероприятие не сможет состояться раньше середины июля", – цитирует президента Франции Макрона L'Equipe.

Вероятно, руководство Лиги 1 попытается завершить турнир, но при пустых трибунах. Франция – четвертая на планете страна по количеству инфицированных коронавирусом.

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Франция Лига 1 коронавирус
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