Лига 1 определила две даты возможного возобновления сезона

Профессиональная футбольная лига Франции определила базовые даты для возобновления кампании 2019/20.

Сезон в Лиге 1 предварительно планируют возобновить 3 либо 17 июня, сообщает L'Equipe.

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Окончательную дату определят позже, учитывая эпидемиологическую ситуацию во Франции. Кроме того, появилась и предварительная дата старта сезона 2020/21 – 23 августа. Пауза между чемпионатами составит минимум 4 недели, поэтому нынешний сезон планируют завершить до 25 июля.

К слову, Франция – четвертая на планете страна по количеству инфицированных коронавирусом. Опасная болезнь отобрала жизнь уже более 14 тысяч человек.

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