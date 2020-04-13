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Лига 1 определила две даты возможного возобновления сезона

19:36 10 Читати українською
Лига 1 определила две даты возможного возобновления сезона
Марсель – ПСЖ / AFP

Профессиональная футбольная лига Франции определила базовые даты для возобновления кампании 2019/20.

Сезон в Лиге 1 предварительно планируют возобновить 3 либо 17 июня, сообщает L'Equipe.

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Окончательную дату определят позже, учитывая эпидемиологическую ситуацию во Франции. Кроме того, появилась и предварительная дата старта сезона 2020/21 – 23 августа. Пауза между чемпионатами составит минимум 4 недели, поэтому нынешний сезон планируют завершить до 25 июля.

К слову, Франция – четвертая на планете страна по количеству инфицированных коронавирусом. Опасная болезнь отобрала жизнь уже более 14 тысяч человек.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника

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Теги
Франция Лига 1 коронавирус
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