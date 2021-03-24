Сборная Украины поехала в гости к Франции в рамках 1 тура отбора к ЧМ-2022. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Франция – Украина стартует в 21:45 по Киеву. Прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 1", а также на платформах oll.tv и MEGOGO. Текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

Сборная Украины стартует в отборе к ЧМ-2022 с самого сложного испытания – выездного матча против французов. Предыдущая встреча с "ле блё" завершилась позорным разгромом (7:1), но это был товарищеский матч, к которому Андрей Шевченко подходил с избитым коронавирусом составом.

Стартовые составы команд

Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес – Погба, Рабьо – Мбаппе, Гризманн, Коман – Жиру.

Запасные: Манданда, Маньян, Лангле, Погба, Лемар, Дембеле, Дюбуа, Сиссоко, Зума, Динь, Марсьяль, Бен-Еддер.

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Малиновский, Зинченко – Яремчук.

Запасные: Пятов, Трубин, Сирота, Конопля, Соболь, Марлос, Михайличенко, Коноплянка, Зубков, Коваленко, Макаренко, Мораес.

Андрей Шевченко должен был принять ряд непростых решений. В итоге тренер выбрал очень странный состав, который, скорее всего, сыграет по схеме с тремя центрбеками. В воротах конкуренцию выиграл Бущан. Травмированного Степаненко в центре поля заменяют Сидорчук и Шапаренко. А из-за кадрового голода на флангах атаки наставник, похоже, вообще решил отказаться от вингеров.

Играем не просто против действующего чемпиона мира, а буквально против той же команды, выигрывала Мундиаль. Дидье Дешам выставил сегодня 8 футболистов, которые были основными на ЧМ-2018. Новые только Кимпембе, Рабьо и Коман – Погба все же не успел восстановиться.

Франция – Украина: анонс матча отбора к ЧМ-2022