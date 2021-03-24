Франция – Украина – видео роскошного гола Гризманна
22:07 - Читати українською
Франция принимает Украине в 1 туре отбора ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча Франция – Украина.
Действующие чемпионы мира начинают путь к защите титула на легендарном Стад де Франс. В соперниках подопечных Дидье Дешама – команда Андрея Шевченко, который шокировал выбором стартового состава на эту игру.
Франция – Украина: онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2022
Счет на 19-й минуте открыл Антуан Гризманн, который блестящим ударом с правого угла штрафной закрутил мяч в дальнюю девятку без шансов для Бущана.
Франция – Украина – видео гола Гризманна:
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