Збірна України поїхала в гості до Франції в рамках 1 туру відбору до ЧС-2022. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Франція – Україна стартує о 21:45 за Києвом. Пряма трансляція на телеканалах "Україна" та "Футбол 1", а також на платформах oll.tv та MEGOGO. Текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

Збірна України стартує у відборі до ЧС-2022 з найскладнішого випробування – виїзного матчу проти французів. Попередня зустріч з "ле бльо" завершилася ганебним розгромом (7:1), але то був товариський матч, до якого Андрій Шевченко підходив з побитим коронавірусом складом.

Стартові склади команд

Франція: Льоріс – Павар, Варан, Кімпембе, Ернандес – Канте, Рабйо – Мбаппе, Грізманн, Коман – Жиру.

Запасні: Манданда, Маньян, Лангле, Погба, Лемар, Дембеле, Дюбуа, Сіссоко, Зума, Дінь, Марсьяль, Бен-Єддер.

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Маліновський, Зінченко – Яремчук.

Запасні: Пятов, Трубін, Сирота, Конопля, Соболь, Марлос, Михайліченко, Коноплянка, Зубков, Коваленко, Макаренко, Мораєс.

Андрій Шевченко мусив прийняти низку непростих рішень. У підсумку тренер обрав дуже дивний склад, який, скоріш за все, зіграє за схемою з трьома центрбеками. У воротах конкуренцію виграв Бущан. Травмованого Степаненка в центрі поля замінюють Сидорчук і Шапаренко. А через кадровий голод на флангах атаки наставник, схоже, взагалі вирішив відмовитися від вінгерів.

Граємо не просто проти чинного чемпіона світу, а буквально проти тієї ж команди, яка вигравала Мундіаль. Дідьє Дешам виставив сьогодні 8 футболістів, які були основними на ЧС-2018. Нові тільки Кімпембе, Рабйо та Коман – Погба все ж не встиг відновитися.

Франція – Україна: анонс матчу відбору до ЧС-2022