Молодіжна збірна України, граючи у меншості з 27-ї хвилини, зазнала нищівної поразки від однолітків з Франції у матчі відбору до Євро-2023 U-21. Звіт читайте на "Футбол 24".

Підопічні Руслана Ротаня підходили до зустрічі зі збірною Франції в статусі лідерів групи Н, здобувши перемоги над Сербією U-21 та Вірменією U-21. Перше місце виводить на чемпіонат Європи напряму, однак відрив від конкурентів у нашої команди невеликий. Від другої позиції українців відділяло одне очко, а від французів та сербів – всього два. Таким чином, перемога у Бресті мала для "синьо-жовтих" стратегічно важливе значення.

Ротань: За потенціалом збірна України набагато краща за Францію

"Ле Бльо" після двох поспіль нічиїх на старті відбору була потрібна тільки перемога. На трибунах був аншлаг, а в складі французів – суцільні зірки покоління. Мельє (Лідс), Бадіашиль (Монако), Калюлю (Мілан), Адлі (Байєр), Гуйрі (Ніцца), Тюрам (Ніцца), Саліба (Марсель), Какере (Ліон), Діоп (Монако) – всі ці футболісти грають або в основі своїх клубів, або перебувають у основній обоймі. На їхньому тлі делегація від Ланса та Ренна (Калімуенда-Муінга і Трюфф'єр) виглядала ноунеймами. А в запасі ще були Шеркі та Гюсто (Ліон), які заявлені на ЛЧ.

Словом, легкої прогулянки українці очікувати не могли, однак настільки важкий перший тайм важко було навіть уявити. Французи ще у перші півгодини провели три виходи віч-на-віч. Адлі та Гуйрі завершували їх пострілами з мінімальних дистанцій, однак Нещерет парирував. Також з гострого кута, випередивши Таловєрова, бив Калімуендо-Муїнга (м'яч влучив у зовнішній бік сітки), а Бадіашиль метрів з шести замикав навіс з кутового – вийшло неточно.

Україна не тільки не відповідала своїми ударами – наші футболісти навіть за центр поля виходили рідко, хоча якогось шаленого пресингу "Ле Бльо" не чинили. "Синьо-жовті" просто не встигали за суперником, що вилилось у катастрофу на 27-й хвилині – Таловєров пішов у підкат проти Трюфф'єра й отримав пряму червону картку. Руслану Ротаню довелося знімати з гри Назаренка, випускаючи Дубка.

На 37-й хвилині Валерій врятував Україну, в останню мить вибивши простріл Гуйрі на 11 метрів, однак перед свистком на перерву Франція таки дотиснула нашу команду. На 40-й хвилині Калюлю прорвався по правій лінії штрафного, розвернувся в оточенні захисників і викотив пас на Калімуендо-Муінгу, а той другим дотиком пробив метрів з 16-ти – Нещерет зачепив м'яч, але той все одно залетів у ворота. 1:0! Ще за три хвилини довелося виймати другий м'яч – це Діоп шедевральним пострілом з дальньої дистанції влучив у праву дев'ятку. 2:0.

Україна практично одразу відповіла голом Кухаревича, однак його не зарахували через очевидний офсайд. У підсумку, відпочивати футболісти відправились за комфортної переваги французів. Жах.

У роздягальні Руслан Ротань провів подвійну заміну, випустивши Желізка й В'юнника замість Кухаревича й Криськіва. Цей хід нічим не допоміг. Франція одразу ж захопила контроль над м'ячем і почала проводити момент за моментом, а особливо знущався над українцями Гуйрі. На 51-й хвилині Амін "шведою" вирізав навіс на лінію воротарського, звідки пробив Калюлю – зависоко. На 53-й він же увійшов у штрафний і спробував вирізати подачу "рабоною" – Нещерет спіймав м'яч, однак вже за хвилину його довелося виймати із сітки. Гуйрі викотив передачу на лівий край карного майданчика, а Адлі спокійно вистрілив у дальній кут. 3:0.

Після цього французи провели потрійну заміну. Замість Бадіашиля, Калімуенди-Муінги та Діопа вийшли Баде, Шо і Шеркі. Руслан Ротань в цей же момент випустив Мудрика й Білошевського, знявши з гри Судакова та Бондаренка. На жаль, ці перестановки знову не допомогли Україні. "Ле Бльо" провели кілька небезпечних атак без завершення, а на 68-й хвилині вони забили четвертий гол – Шо виконав пас на правий край штрафного, а Шеркі, ефектно розвернувшись, пробив повз Нещерета. 4:0.

Франція почала бавитись з Україною, збавивши темп і дозволяючи "синьо-жовтим" проводити якісь атаки, але довести хоча б один контрвипад до удару гостям не вдавалося. За це прийшло покарання на 80-й хвилині, причому воно виявилось дуже прикрим. Гуйрі черпачком запустив передачу на лівий край штрафного, а Адлі з гострого кута примудрився влучити у дальню стійку – м'яч відскочив на Гуйрі, однак його добивання вийшло дуже неточним. Втім, на шляху "круглого" опинився Шеркі. Рикошетом від хавбека Ліона сфера полетіла у правий нижній. Нещерет тягнувся до неї, але не врятував. 5:0.

В ендшпілі зустрічі Франція катала м'яч на нашій третині цілими хвилинами під дружнє "Оле!" від дітей з трибун. Це вже було знущання. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну поразку збірної України з рахунком 5:0, після якої "Ле Бльо" захопила лідерство у групі Н. Реабілітуватись за катастрофу у Бресті підопічні Руслана Ротаня зможуть 12 жовтня у Запоріжжі, в матчі проти молодіжки Фарерських островів.

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