"Не давит ли на нас первая ступень турнирной таблицы? К хорошему быстро привыкаешь. Я верю в ребят, что они и дальше смогут держать планку. Становится больше ответственности, но опять же, самое главное в нашем деле – вера в то, что мы делаем . Это должно вселять оптимизм в украинских футболистов.

Украинская бригада арбитров будет работать на матче отбора Евро-2023

Франция, наверное, самый сильный соперник за время моего пребывания у руля молодежной сборной. О ней много рассказывать не нужно. Если смотреть статистику, то 90% их состава выступает в топ-5 европейских чемпионатов, а 12 футболистов – вообще сейчас участники еврокубковых соревнований. А это о многом говорит. Франция всегда была богата на футбольные таланты. Мы понимаем, с кем нам предстоит сыграть. Прежде всего это будет для нас проверка на прочность. Я уже сказал своим игрокам, что по потенциалу мы намного лучше, чем по менталитету. Поэтому менталитет нужно ломать и больше верить в свои силы.

Соперник сильный, но мы хотим и будем стараться отталкиваться от своих сильных качеств. Своими действиями мы должны заставить оппонента думать, как играть против Украины. У нас есть свой план, которого команда должна придерживаться. Думаю, первые минуты поединка, когда футболисты начнут сталкиваться друг с другом, покажут, кто на какие сюрпризы способен. Конечно, я бы хотел, чтобы Украина владела мячом, но если ситуация будет такой, что некоторое время нужно будет играть на контратаках, мы постараемся этим воспользоваться.

У нас есть некоторые проблемы с игровой практикой, это немного беспокоит. Но молодые футболисты берут свое за счет желания, они хотят играть. К тому же они понимают, какой сильной сборной придется противостоять", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, поединок отборочного турнира Евро-2023 украинская молодежка проведет уже завтра, 8 октября, во французском Бресте. После двух туров "сине-желтые" лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 6 очков. Франция с 4-мя пунктами идет второй.

Сборная Украины U-21 определилась с заявкой на матчи отбора к Евро Супряга, Мудрик и еще 22 игрока в обойме Ротаня