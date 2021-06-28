Франция – Швейцария – видео гола
22:26 - Читати українською
Франция и Швейцария встречаются в матче 1/8 финала Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Франция – Швейцария.
59' live
15’ Харис Сеферович
Швейцария на старте встречи навязала серьезную борьбу действующим чемпионам мира. И открыла счет! Цубер навесил в штрафную, а Сеферович выиграл воздух и головой переправил мяч в угол.
Видео гола Сеферовича:
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