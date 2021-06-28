Хорватия – Испания – видео голов
19:44 - Читати українською
Хорватия и Испания встречаются в матче 1/8 финала Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Хорватия – Испания.
55' live
Пабло Сарабия 38’
38’ Пабло Сарабия
Испанцы активнее начали поединок 1/8 финала, но до завершающего удара дело доходило редко. Зато хорваты повели на 20-й минуте. Гол привезли сами испанцы: Педри слишком сильно отдал передачу назад, а голкипер Унаи Симон промахнулся и не сумел выбить мяч, а тот влетел в ворота.
Хорватия – Испания: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020
Видео автогола Симона:
"Фурия Роха" восстановила паритет под занавес тайма. Это Пабло Сарабия вовремя отреагировал на сэйв Ливаковича после удара Гайи и мощным выстрелом с рикошетом отправил мяч в сетку.
Видео гола Сарабии:
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