Испанцы активнее начали поединок 1/8 финала, но до завершающего удара дело доходило редко. Зато хорваты повели на 20-й минуте. Гол привезли сами испанцы: Педри слишком сильно отдал передачу назад, а голкипер Унаи Симон промахнулся и не сумел выбить мяч, а тот влетел в ворота.

Хорватия – Испания: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020

Видео автогола Симона:

"Фурия Роха" восстановила паритет под занавес тайма. Это Пабло Сарабия вовремя отреагировал на сэйв Ливаковича после удара Гайи и мощным выстрелом с рикошетом отправил мяч в сетку.

Видео гола Сарабии: