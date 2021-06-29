У рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи команди Франції та Швейцарії розписали справжню драму. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.

Швейцарія на старті зустрічі нав'язала серйозну боротьбу чинним чемпіонам світу та змогла відкрити рахунок. Цубер навісив у штрафний майданчик, а Сеферовіч виграв повітря та головою переправив м'яч у кут.

Хорватія – Іспанія – 3:5 – відео голів і огляд матчу

Франція відігралася вже в другому таймі. Грізманн, Мбаппе і Бензема знайшли шпарину в обороні – Карім зрівняв рахунок. А ще через дві хвилини французи вийшли вперед. Знову магію показало атакувальне тріо: Мбаппе п'ятою прокинув на Грізманна, Антуан спробував переграти голкіпера, а Бензема переправив м'яч у порожні ворота.

Далі на авансцену вийшов Погба й майстерним пострілом у дев'ятку, здавалося, закрив усі запитання. Та швейцарці зуміли забити двічі. Спершу Сеферовіч оформив дубль після навісу Мбабу. А на останній хвилині основного часу команда Петковіча голом Гаврановіча перевела гру в овертайм.

Два тайми по 15 хвилин переможця не виявили. Дев'ять поспіль ударів у післяматчевій серії були точними, а вирішальний промах оформив Мбаппе.

Швейцарія вибила Францію з Євро-2020, здобувши перемогу в серії пенальті – Мбаппе став антигероєм "лотереї"