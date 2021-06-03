Товарищеские матчи

Норвегия – Люксембург – 1:0

Гол: Холанд, 90+2

Румыния – Грузия – 1:2

Голы: Иван, 78 – Микатадзе, 61, Абурджания, 71

Удаления: Марин, 65 – Кверквелия, 61

Германия – Дания – 1:1

Голы: Нойхаус, 48 – Поульсен, 71

Франция – Уэльс – 3:0

Голы: Мбаппе, 35, Гриманн, 48, Дембеле, 79

Удаление: Уильямс, 26 (Уэльс)

Нидерланды на последних минутах спасли ничью с Шотландией – Депай оформил дубль на фоне ужасной игры "оранье"

Начнем с четверки команд, которые на чемпионат Европы не поедут. Люксембург с Жерсоном Родригесом в составе почти удержал ничью против Норвегии. Уже в компенсированное время Холанд подстерег ошибку защитников и забил единственный мяч. Румыния уступила Грузии в эмоциональном матче с тремя голами и двумя удалениями.

Германия откровенно переиграла Данию, но цифры на табло этого не показывают. В первом тайме подопечные Йоахима Лёва владели тотальным преимуществом, но забить смогли лишь раз. Мяч получился довольно курьезным. После ряда рикошетов от своих и чужих точно замкнуть смог Нойхаус. После перерыва датчане сначала смогли немного выровнять положение, а в середине тайма – отыграться. Эриксен гениальным пасом вывел на удар Поульсена, а тот без проблем переиграл Нойера, как оказалось позже, установив окончательный результат.

Главное событие в матче Франции и Уэльса – возвращение Карима Бензема, который не играл за "Ле Блё" более 5 лет. Форвард Реала очень не хотел уходить с поля без забитого мяча. Лучший шанс случился уже на 26-й минуте. Бензема после перспективной атаки добивал уже по пустым воротам, но мяч рукой остановил Неко Уильямс. После просмотра видео рефери удалил защитника Ливерпуля и назначил пенальти. Сам Бензема подошел к точке, но Дэнни Уорд эффектно потянул удар в нижнем углу.

Бензема в первом матче за Францию после паузы в более чем 5 лет заработал красную сопернику, но не реализовал пенальти

Получив численное преимущество, французы практически не покидали половину поля Уэльса. На 35-й минуте Рабйо мощно пробил из-за пределов штрафной – голкипер отбил, но Мбаппе в акробатическом прыжке добил в сетку. Удвоить преимущество удалось уже в начале второго тайма. Антуан Гризманн создал шедевр, запустив пушку из зоны полукруга. Бензема не останавливался и имел возможность таки отличиться. Карим классно принял мяч на грудь, подработал под удар и мощно выстрелил. Однако мяч попал в штангу и отлетел к Дембеле, которому оставалось попасть в пустые ворота. Похоже, фортуна сегодня была не на стороне Карима.

Англия обыграла Австрию, но не избежала досадной травмы – будущий соперник Украины дал хороший бой