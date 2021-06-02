Сборные Нидерландов и Шотландии начали подготовку к Евро-2020 контрольным матчем в Португалии. Для украинцев этот поединок был особенно важным, ведь наша национальная команда в первом туре встретится именно с "оранье". Франк де Бур в этой встрече решил удивить, сыграв в схеме с тремя защитниками (Тимбер - де Врэй - де Лигт). Кстати, для 19-летнего Тимбер это был дебютный матч в составе первой сборной.

"Украина проигрывает голландцам 1:3", – де Бур уверенно оценил перспективы своей команды на Евро-2020

Шотландцы не могли рассчитывать на Флека, у которого коронавирус, и ещё шестерых футболистов, которые с ним контактировали. COVID-19 был и в лагере Нидерландов – его подхватил Силессен, которого сразу же шокировали исключением из заявки на Евро. В воротах на матч против островитян поставили 33-летнего Крула из Норвича.

Сразу со стартовым свистком подопечные Франка де Бура захватили контроль над мячом. Шотландцы всеми силами оборонялись на своей половине, но уже на 7-й минуте они могли пропустить – это Думфрис получил проникающую передачу от Вейналдума и пробил с острого угла под ближнюю штангу. Гордон парировал, но мяч вылетел за пределы поля ещё в полете. Казалось, что это только первый звоночек, однако команда Стива Кларка не собиралась просто ожидать гол в свои ворота.

Шотландия ответила на удар Думфриса дальним выстрелом центрбэка Тирни. Мяч пролетел мимо дальнего угла. "Оранье" разыграли от ворот удар через пас низом, но соперник настолько агрессивно накрыл их прессингом, что Депая потерял мяч на своей половине. Армстронг тут же отдал передачу на Хендрика (тоже центрбэка), а Джек несильно пробил метров с 23-х – точно в левый нижний угол! 0:1. Ещё за две минуты Дайкс мог удвоить преимущество, ворвавшись на правый край штрафной, но его последующий вычтрел парировал Крул.

Впрочем, уже на 17-й минуте Нидерланды сравняли счёт. Получилось красиво и эффектно: Вейналдум пошёл в штрафную на подачу из глубины, скинув её под удар Депая с линии, а тот в касание пробил в правый нижний угол – 1:1! Опорники Шотландии явно проспали этот эпизод.

После такого бодрого начала можно было надеяться на весёлое продолжение, но ничего подобного не произошло. "Оранье" удерживали мяч 68% игрового времени, не создав ни одного момента – даже по воротам голландцы не били. Улучшить игру не смогла даже двойная замена на 31-й минуте, когда вместо Вейналдума и Фрэнки де Йонга вышли Гравенберх и Классен. Шотландия уверенно оборонялась, но у чужих ворот тоже ничего интересного не создавала. За 30 минут первого тайма у островитян было только падение Дайкса в штрафной, но арбитры не увидели в нём пенальти.

На перерыв команды ушли при ничейном счете. Второй тайм они начали без изменений как в кадровом плане, так и в стилистическом – Нидерланды продолжали держать мяч без обострения, а Шотландия уверенно держала соперника на дистанции. Наконец, на 61-й минуте не выдержал Стив Кларк, вместо Купера, Форреста и Дайкса выпустил Галлахера, Фрейзера и Нисбета.

Замена сработала уже на 63-й: Кристи разогнал контратаку левым полуфлангом и запустил передачу на Робертсона, тот прострелил на дальнюю штангу, а Нисбет спокойно замкнул в касание – 1:2! Нидерландцев раскатали, словно детей. Ещё через три минуты Кристи мог вколотить и третий гол, обыгравшись в стеночку с Нисбетом и закрутив мяч с линии штрафной в левую девятку. К счастью для голландцев, сфера пролетела в сантиметрах от каркаса ворот. "Оранье" при этом ничем не отвечали.

Франк де Бур на 69-й минуте решил капитально изменить игру, перестроившись на 4-3-3. Ради этого он сменил Вейндала, Тимбера и Вегхорста на ван Анхольта, Промеса и Бергейса. Классен начал играть привычную "десятку", Депай остался на острие, ван Анхольт стал левым фулбэком, а Бергейс и Гравенберх действовали под Мемфисом. Шотландцы парировали своими заменами – Тирни и Робертсона заменили Маккена и Тейлор. Решение Стива Кларка сработали лучше, ведь у Нидерландов почти ничего не получалось.

За последующие 15 минут после перестановок у "оранье" можно было вспомнить только вбегание Депая на правый край штрафной с заблокированным прострелом и удар Мемфиса со штрафного в стенку. Всё. Встревоженный де Бур на 84-й минуте решил выпустить Люка де Йонга вместо центрбэка де Врея, но Шотландия продолжала держать гранда на дистанции. Казалось, что от поражения Нидерланды уже ничего не спасёт.

Впрочем, на 89-й минуте навал "оранье" таки принёс успех. Команда заработала стандарт прямо перед штрафной скоттов, а Депая красивым ударом с него отправил мяч под дальнюю штангу – без шансов для Гордона! 2:2. Этот гол оказался последним во встрече. Мемфис снова вытащил на себе Нидерланды.

Евро-2020: Лукаку и Ко мчатся за титулом, Россия в ожидании фиаско и сказочка обидчика Украины – превью группы B