Нападающий Реала Карим Бензема сыграл за сборную Франции в товарищеском матче против Уэльса.

Дидье Дешам, который годами игнорировал форварда Реала, выпустил Бензема в стартовом составе команды. Карим имел роскошный шанс отметить это событие забитым мячом.

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На 26-й минуте встречи удар француза по пустым воротам рукой остановил Неко Уильямс. После просмотра видео рефери удалил защитника Ливерпуля и назначил пенальти. Сам Бензема подошел к точке, но Дэнни Уорд эффектно потянул удар в нижнем углу.

Добавим, что Бензема не выступал за сборную 5 лет и 7 месяцев. Это самая длинная пауза в истории национальной команды Франции со времен Роже Скотти, у которого в середине прошлого века между матчами прошло 5 лет и 11 месяцев.

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Франція – Уельс: Відео промаху Бензема: