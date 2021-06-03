Австрия и Англия провели спарринг в рамках подготовки к Евро-2020. Будущий соперник Украины вышел в почти оптимальном составе. Правда, схема в определенных ситуациях становилась асимметричной, а Алаба и Забитцер во время матча меняли позиции. Гарет Саутгейт выставил необычный состав, особенно в обороне (Трент, Коуди, Мингс и Триппьер слева), пока финалисты ЛЧ еще доезжают.

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Англия мощно начала. Александер-Арнольд, которого едва не списали перед чемпионатом Европы, был полон решимости доказать свой класс. Фулбек Ливерпуля остро подключался к атакам. Классно выглядел Кейн, разрывал в центре поля Беллингем. На старте встречи англичане имели несколько хороших моментов, даже забили, но из офсайда. Кейн не реализовал выход один на один.

Австрия до поры до времени играла слабо. Плыла под прессингом, не могла перейти середину поля, проваливалась. Мало что получалось впереди, как ни старались Алаба, Забитцер и Баумгартнер. Das Team всё увереннее себя чувствовала. Появились неплохие комбинации, одна из которых завершилась простым ударом Калайджича. У гостей были претензии на пенальти – судья проигнорировал.

Англия сонно завершила первую половину, а сразу после перерыва открыла счет. Перехват в центре поля, Кейн, Лингард и Грилиш быстро доставили мяч в штрафную, а Сака добил с острого угла в пустые ворота!

Гости ответили дальними выстрелами Забитцера. Марсель очень неплохо пробивал, но мешали рикошеты. Лучший удар австрийца после минимального касания Пикфорда прилетел в перекладину. Спустя час игрового времени тренеры начали делать замены. Годфри появился на поле и едва не привез автогол, отдав пас в пустые ворота.

Австрия не оставляла попыток что-то создать, но лучший момент возник после углового – Шауб набрался смелости оформить "сухой лист" и совсем немного не докрутил. Еще один дальний удар Забитцера взял Пикфорд. Англия села в позиционную оборону и отвечала контратаками. Калверт-Льюин простреливал вдоль ворот – никто не откликнулся.

Матч заканчивался атаками Австрии. Грегорич головой не попал в створ, а через минуту Уайт вынес мяч с линии ворот. Англия минимально победила, но болельщики получили причины для нервов: Грилиш после замены сидел со льдом на ноге, а Александер-Арнольд, судя по всему, повредил ногу. Травма у Трента выглядит серьезной.