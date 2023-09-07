Відбір до Євро-2024. Група В, 5 тур

Франція – Ірландія – 2:0

Голи: Чуамені, 19, Тюрам, 48

Збірна Франції проводила 900-й матч у своїй історії. Замість звичного Стад де Франс "Ле Бльо" обрали Парк де Пренс, який насправді досі залишається найчастішим стадіоном для команди (131 зустріч).

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Підопічні Дешама з перших хвилин затиснули Ірландію на її половині поля. Стандарти раптом стали великою проблемою для гостей – дві "пожежі" після кутового та штрафного Грізманна. Затяжна атака французів призвела до гола на 19-й хвилині. Ірландці панічно виносили м'яч, допоки той не опинився в ногах Мбаппе на куті карного майданчика. Капітан господарів відкотив Чуамені, а той одним дотиком ефектно закрутив під дальню стійку.

Віце-чемпіони світу грали з великим запасом, але до перерви не змогли подвоїти перевагу. Гол Мбаппе скасували через офсайд, Дембеле знущався зі Стівенса на фланзі, Чуамені зривав оплески монструозними відборами – тотальна домінація Франції. Єдиною неприємністю стала травма Жиру, який в середині тайму попросив заміну після двох зіткнень.

Форварда Мілана замінив Маркус Тюрам, який і оформив 2:0 на старті другої половини. Удар Мбаппе заблокували захисники, але партнер на добиванні влучив у дев'ятку. Для Маркуса це був дебютний гол у 11-му матчі за збірну. Нагадаємо, легендарний батько Ліліан за 142 матчі оформив лише 2 голи – дубль у пам'ятному півфіналі ЧС-1998.

Команда Дешама спокійно довела матч до перемоги і продовжила свій ідеальний відбір – 15 очок у 5 матчах, різниця м'ячів 11:0. Фактично "Ле Бльо" вже гарантували собі путівку на Євро. У вересні на них чекає ще спаринг з Німеччиною. Ірландія за 4 гри набрала всього 3 пункти, але ще цілком може кинути виклик Нідерландам та Греції, у яких по 6. Наступний матч ключовий – 10 вересня вдома проти "ораньє".

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