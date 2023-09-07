Отбор к Евро-2024. Группа В, 5-й тур

Нидерланды – Греция – 3:0

Голы: Де Рон, 17, Гакпо, 31, Вегхорст, 39

Перед матчем с Грецией главный тренер "оранье" Рональд Куман заявил, что впервые в этом отборочном цикле применит новую схему 3-4-3. Тренер сказал, что он много над этим думал и решил, что новый модуль позволит его команде лучше играть первым номером и оказывать на соперников больше давления. Появление первого мема, описывающего сильную игру Дюмфриса в новой схеме только подтверждает правоту тренера – игрок Интера оформил три ассиста уже к перерыву.

Куйт посоветовал Ливерпулю обратить внимание на двух игроков из сборной Нидерландов

Также Куман дал понять, что сделал ставку на Блинда на позиции левого латераля, потому что ветеран отлично проявляет себя в Жироне, а выбор де Рона тренер оправдал опытом опорного полузащитника Аталанты. По этой причине Матс Виффер оказался в запасе.

Де Рон отплатил за доверие своему тренеру дебютным голом в футболке "оранье". 32-летний опорник открыл счёт после розыгрыша углового. Согласно Opta, для первого гола за сборную Нидерландов экс-партнёру Руслана Малиновского пришлось сыграть 38 матчей и нанести 13 ударов по воротам соперников.

Второй и третий мячи хозяева провели в позиционных атаках: Дюмфрис направлял мяч в адрес Гакпо и Вегхорста в район головы, но форвард Ливерпуля, в отличие от Ваута, принял решение принять на грудь, и лишь затем распечатать экс-конкурента Анатолия Трубина по Бенфике Влаходимоса. Так дело было сделано, и второй тайм превратился в формальность.

По итогам тура Нидерланды догнали Грецию по очкам, теперь в активе у обеих команд 6 баллов. Борьба за второе место в группе В ещё впереди.