Відбір до Євро-2024

Данія – Сан-Маріно – 4:0

Голи: Хьойберг, 26, Меле, 28, Вінд, 40, Поульсен, 90+3

Словенія – Північна Ірландія – 4:2

Голи: Шпорар, 3, 56, Стояновіч, 17, Шешко, 42 – Прайс, 7, Еванс, 53

Сербія – Угорщина – 1:2

Голи: Салай, 10 (аг) – Варга, 34, Орбан, 36

Чехія – Албанія – 1:1

Голи: Черни, 58 – Байрамі, 66

Польща – Фарери – 2:0

Голи: Лєвандовскі, 73 (пен), 83

Данія легко розібралася з Сан-Маріно, закривши всі питання ще до перерви. Спершу гармату розрядив Хьойберг, потім два асисти виконав Еріксен (пас п'ятою на Меле був особливо красивим). Скандинави набрали 10 очок і піднялися на друге місце групи Н. Стільки ж у Словенії, яка в яскравому матчі сьогодні переграла Північну Ірландію. Шпорар оформив дубль, а в Шешка гол + асист.

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Угорщина здобула надважливу перемогу в Белграді. Сербія забила першою, коли Салай зрізав м'яч у власні ворота після комбінації Мілінковіча-Савіча, Тадіча та Влаховіча. Однак гості провели ударну двохвилинку та влаштували камбек. Варга курйозним голом зрівняв рахунок, а Орбан після стандарту вивів Угорщину вперед. Угорці очолюють групу G з 10 очками. Сербія – друга (7 пунктів).

Польща мала великі проблеми з Фарерами. "Кадра" перед власними вболівальниками понад 70 хвилин не могла розмочити ворота скромного суперника. Допомогло пенальті за гру рукою – Лєвандовскі впевнено його реалізував. А потім елегантним ударом оформив дубль. Поляки набрали 6 балів і піднялися на третє місце групи Е, але питань до Фернанду Сантуша дуже багато. Поразки від Молдови і Чехії, тепер труднощі з Фарерами.

У паралельному матчі зійшлися лідери польської групи – Чехія приймала Албанію. Господарі володіли великою перевагою, яку на початку другого тайму втілили у два голи. Судді скасували обидва через офсайди, але якщо в першому епізоді дійсно було положення поза грою, то друге взяття воріт було легальним, що й підтвердив VAR. Албанці за весь матч завдали лише одного удару. Втім, цього вистачило для гола – Байрамі грандіозно пробив здалеку. У підсумку нічия: Чехія (8 очок) залишилася лідером, а Албанія (7 очок) другою.