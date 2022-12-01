Сборная Франции не смирилась с поражением от Туниса в рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2022.

Федерация футбола Франции хочет получить четкие объяснения действий арбитра в конце отчетного поединка. Французы убеждены, что гол Антуана Гризманна нельзя было отменять, поскольку Тунис уже разыграл мяч (игра возобновилась). В таких случаях протокол VAR запрещает просмотр видео.

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"Мы написали жалобу относительно гола Антуана Гризманна, который ошибочно не засчитали, на наш взгляд. Эта жалоба должна быть отправлена ​​в ФИФА в течение 24 часов после окончания матча. Если игра возобновилась, судья не имеет права воспользоваться VAR, за исключением ситуации с удалением игрока" , – приводит заявление FFF Eurosport.

Напомним, что Франция досрочно гарантировала себе выход в плей-офф, поэтому Дидье Дешам решил сыграть против Туниса резервным составом. Эксперимент завершился поражением. В 1/8 финала ЧМ-2022 "Ле Блё" сыграют против сборной Польши.

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