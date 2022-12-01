Збірна Франції не змирилася з поразкою від Тунісу в рамках 3-го туру групового етапу ЧС-2022.

Федерація футболу Франції (FFF) хоче отримати чіткі пояснення дій арбітра наприкінці звітного поєдинку. Французи переконані, що гол Антуана Грізманна не можна було скасовувати, оскільки Туніс вже розіграв м'яч (гра поновилася). За таких умов протокол VAR забороняє перегляд відео.

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"Ми написали скаргу щодо гола Антуана Грізманна, який помилково не зарахували, на наш погляд. Ця скарга має бути відправлена до ФІФА протягом 24 годин після закінчення матчу. Якщо гра відновилася, суддя не має права скористатися VAR, за винятком ситуації з вилученням гравця", – наводить заяву FFF Eurosport.

Нагадаємо, Франція достроково гарантувала собі вихід у плей-офф, тому Дідьє Дешам вирішив зіграти проти Тунісу резервним складом. Експеримент завершився поразкою. В 1/8 фіналу ЧС-2022 "Ле Бльо" зіграють проти збірної Польщі.

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