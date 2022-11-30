Франция де-факто обеспечила себе выход в плей-офф с первого места после побед над Австралией и Данией. Лишь поражение от Туниса и сверхрезультативная победа "соккеруз" над скандинавами могли сдвинуть "Ле Блё" с вершины. Но в это не верил и сам Дешам, произведя 7 смен в стартовом составе. Единственный неприкасаемый игрок во всех трех играх – Чуамэни. На скамейке запасных оказались лидеры – Мбаппе, Гризманн, Жиру, Рабьо, Упамекано и Льорис. Камавинга дебютировал на правом фланге обороны.

Дания проиграла Австралии и стала главным разочарованием ЧМ-2022 – "соккеруз" сенсационно в плей-офф

Тунис, которому нужно было побеждать, выполнил несколько опасных стандартов на первых минутах. Гандри даже эффектно "прошил" Манданда ударом головой, однако лайнсмен зафиксировал офсайд. Хазри картинно заваливался в борьбе с Конате – рефери не поверил. В стартовой четверти команды не нанесли ни одного удара по воротам. Тунис немного больше контролировал мяч, а резервисты Дешама просто привыкали друг к другу. Операторы показали Мбаппе, тот улыбался на все 32, возможно, от беспомощности и своих, и чужих.

Banquillazo... pero clasificados para octavos del Mundial.



pic.twitter.com/CuwKIQEPf2 — Relevo (@relevo) November 30, 2022

Фрацузы очнулись лишь на 25-й минуте. Фофана в быстрой атаке разрезал оборону Туниса своевременной передачей на Комана, а тот далеко отпустил мяч. В конце концов, слабый удар звезды Баварии заблокировал защитник. Франция постепенно перехватила инициативу, однако момент Комана был скорее исключением из правил. "Ле Блё" редко обостряли, злоупотребляя игрой через ближнего. Африканцы комбинировали гораздо интереснее. Быстро переходили центр поля и доводили свои атаки до логического завершения. Самый лучший шанс упустил Бен Слиман, который не сумел переиграть Манданда эффектным ударом головой. Хазри тоже проиграл свою дуэль легенде Марселя.

Камавинга некомфортно чувствовал себя на фланге обороны. "Карфагенские орлы" нагружали именно его зону. Уже перед перерывом футболист Реала пропустил передачу за спину на Хазри. Последний опасно стрелял в дальнюю, но никто не замкнул. В итоге французы наиграли на 2 заблокированных удара за весь первый тайм. Тунис пробивал 4 раза, дважды в плоскость. Интересно, что в старте команды Кадри появилось больше игроков, родившихся во Франции (6), чем в Тунисе.

#TUN 0-0 #FRA (HT)#TUNFRA #FIFAWorldCup #Qatar2022



Túnez se está enfrentando hoy a Francia con más jugadores titulares nacidos en Francia (6) que en la propia Túnez. También hay un jugador nacido en Dinamarca (Anis Ben Slimane), que es otro de los 4 integrantes de este grupo D — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 30, 2022

Чуамень невероятно рисковал в дебюте второй половины. Хавбек Реала опасно стелился сзади против Хазри, находившегося спиной к воротам Манданда. От возможного пенальти французов спасло минимальное прикосновение к мячу. Тунис не сбавлял обороты. Лаидуни вонзил над крестовиной с острого угла, не заметив открытых партнеров.

В конце концов "карфагенские орлы" заслуженно вышли вперед. Хазри легко обокрал Фофана в центре поля, прошел в штрафную, проскочил Варана и отличился бильярдным ударом в ближний. Дешам отреагировал тройной заменой. Вышли Мбаппе, Рабио и Салиба. Последний сильно нервничал и опасно обрезался перед собственным штрафным. В решающий момент Чуамэни выбил мяч из-под ног в Лаидуни.

Стерильный контроль (63%) французов откровенно надоедал. Выход Гризманна тоже не принес желаемого эффекта. "Маленького принца" накрывали двое уже в момент приема. "Ле Блё" не нанесли ни одного удара по воротам до появления Дембеле (80 минута). Вингер Барсы дважды проверил Дамена с дистанции. Хорошие моменты были у Мбаппе и Рабьо, Гризманн таки забил на 90+9. После просмотра видеоповтора гол отменили из-за офсайда! Тунис выстоял, но после минимальной победы Австралии над Данией покидает ЧМ-2022. Французы финишировали первыми, "соккеруз" – вторыми.