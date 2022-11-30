Трансляция была завершена до того, как главный арбитр встречи отменил гол Антуана Гризманна.

Французский телеканал TF1 завершил трансляцию матча до решения главного арбитра Мэттью Конджера отменить гол Антуана Гризманна на восьмой компенсированной ко второму тайму минуте. Об этом информирует Le Figaro.

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Таким образом, французские болельщики могли посчитать, что матч Тунис – Франция завершился со счётом 1:1.

На самом же деле Конджер после финального свистка отправился к мониторам, чтобы посмотреть видеоповтор с голом Гризманна. По итогам просмотра судья отменил взятие ворот.

Матч Тунис – Франция завершился со счётом 1:0.

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