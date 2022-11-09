Главный тренер сборной Франции внёс в предварительную заявку команды на ЧМ-2022 25 игроков, хотя ФИФА разрешает составлять список из 26.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам эффектно огласил предварительную заявку национальной команды на ЧМ в Катаре. Тренер выступил в вечерних новостях на французском канале TF1, и в прямом эфире зачитал список игроков.

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Предварительная заявка сборной Франции на ЧМ:

Вратари: Уго Льорис (Тоттенхэм), Альфонс Ареола (Вест Хэм), Стив Манданда (Ренн);

Защитники: Бенжамен Павар (Бавария), Жюль Кунде (Барселона), Рафаэль Варан (Манчестер Юнайтед), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Виллиам Салиба (Арсенал), Лукас Эрнандес (Бавария), Тео Эрнандес (Милан), Ибрагима Конате (Ливерпуль), Дайот Упамекано (Бавария);

Полузащитники: Адриен Рабьо (Ювентус), Орельен Чуамени (Реал), Юссуф Фофана (Монако), Маттео Гендузи (Марсель), Жордан Верету (Марсель), Эдуардо Камавинга (Реал);

Нападающие: Усман Дембеле (Барселона), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Карим Бензема (Реал), Оливье Жиру (Милан), Антуан Гризманн (Атлетико), Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).

Окончательный состав должен быть отправлен в ФИФА к вечеру понедельника.

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