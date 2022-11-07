Форвард Реала и сборной Франции Карим Бензем может не сыграть в поединке с Австралией на чемпионате мира.

Тренерский штаб сборной Франции сомневается, что Бензема сумеет восстановиться до стартового матча "Ле Блё" на Мундиале, информирует Get French Football News.

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Сейчас Карим имеет мышечное переутомление, из-за которого пропустил три из последних четырех поединков Реала. Поединок против Австралии состоится уже в скором времени, 22 ноября. В группу D, кроме Франции и Австралии, также попали Дания и Тунис.

Бензема в текущем сезоне сыграл в 12 матчах, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист. Также Карим стал обладателем "Золотого мяча-2022".

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