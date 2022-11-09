Головний тренер збірної Франції вніс до попередньої заявки команди на ЧС-2022 25 гравців, хоча ФІФА дозволяє складати список із 26.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам ефектно оголосив попередню заявку національної команди на ЧС у Катарі. Тренер виступив у вечірніх новинах на французькому каналі TF1 і в прямому етері зачитав список гравців.

Бензема ризикує пропустити стартовий матч Франції на ЧС-2022

Попередня заявка збірної Франції на ЧС:

Воротарі: Уго Льоріс (Тоттенхем), Альфонс Ареола (Вест Хем), Стів Манданда (Ренн);

Захисники: Бенжамен Павар (Баварія), Жюль Кунде (Барселона), Рафаель Варан (Манчестер Юнайтед), Преснель Кімпембе (ПСЖ), Вілліам Саліба (Арсенал), Лукас Ернандес (Баварія), Тео Ернандес (Мілан), Ібрагіма Конате (Ліверпуль), Дайот Упамекано (Баварія);

Півзахисники: Адріен Рабйо (Ювентус), Орельєн Чуамені (Реал), Юссуф Фофана (Монако), Маттео Гендузі (Марсель), Жордан Верету (Марсель), Едуардо Камавінга (Реал);

Нападники: Усман Дембеле (Барселона), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Карім Бензема (Реал), Олів'є Жиру (Мілан), Антуан Грізманн (Атлетіко), Крістофер Нкунку (РБ Лейпциг).

Остаточний склад має бути відправлений до ФІФА до вечора понеділка.

Хто стане найкращим бомбардиром ЧС-2022: 6 головних претендентів