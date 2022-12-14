Франция – Марокко – видео гола
21:13 - Читати українською
Сборные Франции и Марокко разыгрывают вторую путевку в финал ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Франция уже на 6-й минуте повела в счете. Варан отдал разрезную передачу на Гризманна, тот в штрафной отдал Мбаппе, но 2 удара Килиана заблокировали. Мяч рикошетом отскочил к Тео Эрнандесу, который не держал на дальней стойке, и левый защитник в высоком прыжке открыл счет во встрече.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter