Франция уже на 6-й минуте повела в счете. Варан отдал разрезную передачу на Гризманна, тот в штрафной отдал Мбаппе, но 2 удара Килиана заблокировали. Мяч рикошетом отскочил к Тео Эрнандесу, который не держал на дальней стойке, и левый защитник в высоком прыжке открыл счет во встрече.