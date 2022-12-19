Видання L'Equipe після фіналу Мундіалю опублікувало статтю із заголовком "Чому не можна було зараховувати третій гол Аргентини?", а французькі фанати підтримали заклик, інформує Marca.

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Головним аргументом є те, що аргентинці, які перебували на заміні, вибігли на поле святкувати гол Мессі на 108 хвилині ще до того, як м'яч перетнув лінію воріт Уго Льоріса. Як підтвердження, ЗМІ використовує фото, де на задньому плані видно гравців, та запевняє, що гру варто було зупинити, а взяття – скасувати.

Чинні футбольні правила і справді кажуть, що матч потрібно призупиняти та застосовувати санкції проти порушників (попередження, штрафний тощо). Але це за умови, якщо було втручання у гру. У цьому випадку аргентинці ніяк не вплинули на атаку, тому епізод дали дограти.

Рівно за 10 хвилин після моменту Мбаппе відновив паритет (3:3). Переможця чемпіонату світу 2022 року команди виявляли у серії пенальті – Аргентина перестріляла Францію (4:2).

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