Перу – Дания: анонс матча ЧМ-2018

Перу и Дания встретятся в матче первого тура чемпионата мира-2018 в группе С. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Перу – Дания

16 июня, 19:00, Саранск, "Мордовия Арена"

Главный арбитр: Бакари Гассама (Гамбия)

Телетрансляция на канале "Интер", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Чемпионат мира-2018 продолжает шагать по дебрям российской провинции, посетив Саранск, где на стадионе "Мордовия Арена" сборная Перу сыграет против одного из фаворитов группы С – сборной Дании. Для обеих команд матч имеет крайне важное значение, ведь неудачу в нём, возможно, придётся компенсировать в игре против Франции, которая прихала на турнир лишь за трофеем и которая способна пройтись катком по любой из команд.

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Сборная Перу, очевидно, является андердогом противостояния с Данией – как в очной встрече, так и в турнирном плане в целом. Она и на ЧМ-2018 прошла крайне трудно, заняв последнюю проходную строчку в южноамериканской квалификации и только дома переиграв в плей-офф Новую Зеландию. На чемпионате мира сборная Перу не выступала 36 лет – за это время её нынешние лидеры успели родиться, вырасти, провести неплохую карьеру в Европе и вернуться доигрывать в Южную Америку.

Сборная Перу

Тем не менее, эта же сборная продолжает 15-матчевую серию без поражений, последний раз проиграв аж в конце марта 2017 года. Перед чемпионатом мира-2018 подопечные Рикардо Гареки провели пять матчей, выиграв четыре с общим счётом 10:1 и сыграв в сухую ничью на выезде против Швеции. "Инки", как называют эту команду, в 2018 году уверенно победили такие крепкие коллективы, как Хорватия, Шотландия и Исландия (о разгроме Саудовской Аравии после матча-открытия ЧМ-2018 даже стыдно вспоминать). Словом, если сборная Дании решит закидать Перу шапками, то она будет иметь серьёзные шансы пополнить своим индейским соперникам коллекцию скальпов.

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Сборная Дании является одним из лидеров группы С, хотя в прошлом она не поражала результатами. Данная страна не принимала участие в двух предыдущих крупных турнирах – Евро-2016 и ЧМ-2014, – а на российский Мундиаль Дания квалифицировалась лишь через плей-офф. Впрочем, не следует оценивать скандинавов по данной статистике, ведь за это время они успели собрать и обкатать мощную команду, потенциал которой выходит даже за пределы 1/8 финала чемпионата мира-2018. Большинство игроков сборной выступает в клубах первой десятки топ-5 лиг Европы, а главной её звездой, конечно же, является Кристиан Эриксен. Хавбек Тоттенхэма провел сказочный сезон, оформив 15+11 по системе гол+пас в Англии и 11+3 – в отборе к ЧМ-2018.

Кристиан Эриксен – главная звезда сборной Дании на ЧМ-2018

Впрочем, в 2018 году огромный потенциал сборной Дании не слишком соответствует её спортивным результатам. Подопечные Аге Харейде провели шесть матчей, одержав две победы, дважды сыграв вничью и столько же раз потерпев поражение. Если проигрыш шведам в январе "алая гвардия" компенсировала сухой ничьей против них же и победой над крепкими мексиканцами, то поражение от Иордании (3:2) оправдать трудно. Впрочем, не все так однозначно – сборная Дании много экспериментировала, однако ни в одном из неудачных матчей не допустила результата с разницей в более чем один мяч. Было ли это подготовкой, или Дания действительно нестабильна – покажет только групповой этап ЧМ-2018.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Команды провели между собой лишь один матч – в Кубке Соединенных штатов-1997, где сборная Дании одержала победу над Перу со счетом 2:1.

2. Сборная Перу провела три встречи против сборных из скандинавских стран (Швеции, Дании и Исландии), добыв одну победу, одну ничью и получив одно поражение. Общий счет матчей – 4:3 в пользу Перу.

3. Сборная Дании имеет положительную статистику в матчах против команд из стран Южной Америки: 16 матчей, 8 побед, 4 ничьи и 4 поражения. Общий счет – 30:20 в пользу Дании.

Кадровая ситуация

Заявка сборной Перу на ЧМ-2018

Перуанцы были в одном шаге от того, чтобы остаться без своего капитана Паоло Герреро, который получил дисквалификацию за допинг и за которого заступились три капитана сборных-соперников и международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов. В конце концов, швейцарский суд приостановил действие бана, поэтому лучший бомбардир сборной Перу сможет принять участие в матче против Дании – как и 22 других футболиста его команды. Ни травм, ни еще каких-либо проблем в лагере "инков" пока нет.

Паоло Герреро

Заявка сборной Дании на ЧМ-2018

Сборной Дании сохранить свою икону не удалось. Перед самым стартом чемпионата мира-2018 травмировался Никлас Бендтнер, который сумел превратиться из героя мемов в действительно важного игрока. "Лорд" пролетел мимо заявки Дании на Мундиаль, однако у него давно подросла замена – Юссуф Поульсен и Пионе Систо неплохо проявили себя в Лейпциге и Сельте соответственно. По приезду же в Россию из лагеря скандинавов не приходило новостей о травмах или еще каких-либо трудностях, поэтому можно уверенно констатировать – Аге Харейде имеет полный набор футболистов на игру против Перу.

Ориентировочные составы на матч Перу – Дания:

Перу: Гальесе, Трауко, Альберто Родригес, Кристиан Рамос, Адвинкула, Куэва, Йотун, Тапиа, Карильо, Фарфан, Герреро

Данія: Шмейхель, Ларсен, Кристенсен, Кьяер, Дальсгор, Дилэйни, Квист, Систо, Эриксен, Поульсен, Йоргенсен

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Существует стойкое ощущение, что первая сенсация на чемпионате мира-2018 произойдет именно в матче Перу – Дания. "Индейцы" слишком уверенно провели первую половину года, переиграв не только звёздных и технических хорватов, но и боевитых и цепких исландцев. Вероятность поражения такой команды в матче против Дании, которая играла не так уж и уверенно, остаётся достаточно высокой, однако шансы на ничью у перуанцев не менее высоки.

Томас Дилэйни и другие лидеры сборной Дании должны проявить класс, если хотят победить Перу на ЧМ-2018

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Сборная Дании для положительного результата должна проявить преимущество в классе исполнителей и опыте – в частности, это касается главного бомбардира команды Кристиана Эриксена и защитника-капитана Симона Кьяера. Если лидеры датчан проведут матч на том уровне, который мы привыкли видеть в их клубах, то шансы перуанцев на положительный результат существенно уменьшатся. Тем не менее, нестабильность Дании в контрольных поединках является неприятным звоночком, который рискует громко зазвенеть уже в первом матче скандинавов на ЧМ-2018 – например, звуком ничейного результата.

Михаил Юхименко, Футбол 24