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Франция – Аргентина: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

11:45 125 Читати українською
Франция – Аргентина: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018
Франция – Аргентина: прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018

Франция и Аргентина встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 в Казани. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Франция – Аргентина состоится 30 июня на стадионе Казань Арена. Начало игры – 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Специалисты авторитетной конторы Willam Hill фаворитом поединка считают Францию. Коэффициент на победу подопечных Дешама в основное время составляет 2.30, а потенциальный триумф Месси и компании оценивается баллом 3.40. На ничью ставят 3.00.

На выход Франции в 1/4 финала по итогам экстра-тайма или серии пенальти коэффициент 1.61. Триумф Аргентины оценивается в 2.25.

Букмекеры из Bwin также верят в победу Франции. На победу европейцев в основное время коэффициент 2.30, ничья оценивается в 3.10, победа Аргентины – 3.40.

Выход Франции в следующую стадию после дополнительного времени или серии пенальти оценивается в 1.62. На Аргентину коэффициент 2.20.

Напомним, Франция уверенно вышла в 1/8 финала, набрав 7 очков и заняв 1 место в группе C. Аргентина лишь благодаря голу на последних минутах матча сумела одолеть Нигерию и вышла в 1/8 финала со второй позиции группы D.

ЧМ 20181/8 финала

Франция - Аргентина: Суббота 30 июня 2018

Франция
до матча
2
дн
:
3
час
:
34
мин
Аргентина
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