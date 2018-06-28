Франція – Аргентина: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

Франція та Аргентина зустрінуться у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 у Казані. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Франція – Аргентина відбудеться 30 червня на стадіоні Казань Арена. Початок гри – 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Фахівці авторитетної контори Willam Hill фаворитом поєдинку вважають Францію. Коефіцієнт на перемогу підопічних Дешама в основний час становить 2.30, а потенційний тріумф Мессі та компанії оцінюється балом 3.40. На нічию ставлять 3.00.

На вихід Франції до 1/4 фіналу за підсумками екстра-тайму чи серії пенальті коефіцієнт 1.61. Тріумф Аргентини оцінюється у 2.25.

Букмекери з Bwin також вірять в перемогу Франції. На звитягу європейців у основний час коефіцієнт 2.30, нічия оцінюється у 3.10, перемога Аргентини – 3.40.

Вихід Франції до наступної стадії після додаткового часу чи серії пенальті оцінюється у 1.62. На Аргентину коефіцієнт 2.20.

Нагадаємо, Франція впевнено вийшла у 1/8 фіналу, набравши 7 очок та посівши 1 місце у групі C. Аргентина лише завдяки голу на останніх хвилинах матчу зуміла здолати Нігерію та вийшла у 1/8 фіналу з 2 позиції групи D.