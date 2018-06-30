Франция – Аргентина: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018

Франция и Аргентина сыграют в матче за выход в четвертьфинал чемпионата мира 2018.

Франция – Аргентина

30 июня, 17:00, Казань, стадион "Казань"

Главный арбитр: Алиреза Фагани (Иран)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Франция и Аргентина на групповом этапе не продемонстрировали качественного футбола. И если "галльские петухи", несмотря на бледную игру, уверенно прошли групповой этап, то проблемы "альбиселестес" громко прогремели. Месси и компания были в 10 минутах от вылета из турнира – в третьем туре лишь под занавес встречи с нигерийцами Рохо вывел представителя Южной Америки в плей-офф.

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Против Исландии и Хорватии футболисты сборной Аргентины не могли выполнить требования главного тренера, в результате чего тактика Сампаоли не работала. Месси пытался спасать команду самостоятельно, но у него не шла игра – даже пенальти не забил. Лионель настолько разочаровался и "подсел" психологически, что думал бросить сборную посреди чемпионата мира.

Семья его реанимировала, а федерация после провала с Хорватией, похоже, пошла на встречу. Аргентинские издания утверждают, что Сампаоли до конца турнира будет выполнять только символическую роль – все ключевые решения будут принимать лидеры раздевалки Маскерано и Месси. Лео отметил триумф над Нигерией объятиями с Сампаоли. Возможно, выход в 1/8 финала улучшит атмосферу среди "альбиселестес". Есть надежда, что в дальнейшем команда будет постепенно прибавлять.

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Этого же ждут от Франции. Слабая группа С не создала проблем коллективу Дидье Дешама – итоговое первое место. Впрочем, звезды Гриманн, Погба, Дембеле на турнире не соответствуют своему статусу. Одолеть Австралию при вялой игре помог VAR, минимальная виктория над Перу также оставила неоднозначное впечатление, а нулевая ничья с Данией стала одним из самых скучных матчей чемпионата.

"Ле Блё" забили только 3 гола, один из которых – с пенальти, а еще один – автогол. Их игра оставляет желать лучшего. Однако к противостоянию с Аргентиной французы все равно подходят фаворитом. Почти нет сомнений, что соперник во главе с Маскерано сделает несколько "подарков", а группа атаки трехцветных ими воспользуется. Ну а защитники Дешама, выступающие в Примере, должны справиться с атакующими планами Месси.

Статистика

В очных противостояниях лучшие результаты имеет Аргентина – 6 побед "альбиселестес", 3 ничьи и 2 победы Франции. В новейшей истории команды встречались дважды – товарищеские матчи в 2007 и 2009 годах. Южноамериканцы победили 1:0 и 2:0 соответственно.

На чемпионатах мира команды встречались дважды. На первом мундиале 1930 года в групповом раунде Аргентина добыла минимальный успех 1:0. В 1978 году на триумфальном домашнем ЧМ "альбиселестес" снова в группе обыграли Францию – 2:1.

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Кадры

Франция сообщила об одной потере – из-за мышечной травмы сегодня не сыграет левый защитник Бенджамин Менди. Отсутствие фулбэка не станет для Дидье Дешама проблемой – на его позиции основным является Лукас Эрнандес.

Сборная Аргентины в полной боевой готовности – травмы и дисквалификации отсутствуют. С большой долей вероятности стартовый состав "альбиселестес" будет идентичным тому, который обыгрывал Нигерию.

Слова

"У нашей команды мало опыта, но в матче важна и индивидуальность. Нам нужно нейтрализовать Месси, ведь он способен минимальными усилиями обеспечить победу. Мы молоды, но это не помешает нам создать проблемы сопернику", – сказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

"Мы полагаемся на свои возможности, мы сильны в морально-психологическом плане. Выйдем на поле с мотивацией и волей к победе. У французов есть футболисты с большой буквы. Мы – профессионалы, а профессионалы умеют преодолевать препятствия на турнирах такого уровня", – сказал главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли.

Ориентировочные составы

Франция: Льорис – Павар, Варан, Умтити, Эрнандес – Погба, Канте, Матюйди – Мбаппе, Жиру, Гризманн.

Аргентина: Армани – Меркадо, Отаменди, Рохо, Тальяфико – Перес, Марскерано, Банега, Ди Марія – Месси, Игуаин.

Прогноз "Футбол 24" – 1:0