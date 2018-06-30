Франція – Аргентина: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Франція і Аргентина зіграють у матчі за вихід у чвертьфінал чемпіонату світу 2018.

Франція – Аргентина

30 червня, 17:00, Казань, стадіон "Казань"

Головний арбітр: Аліреза Фагані (Іран)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Франція та Аргентина на груповому етапі не продемонстрували якісного футболу. І якщо "гальські півні", незважаючи на бліду гру, впевнено пройшли груповий етап, то проблеми "альбіселестес" гучно прогриміли. Мессі та компанія були в 10 хвилинах від вильоту з турніру – в третьому турі лише під завісу зустрічі з нігерійцями Маркос Рохо вивів представника Південної Америки в плей-офф.

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Проти Ісландії та Хорватії футболісти збірної Аргентини не могли виконати вимоги головного тренера, внаслідок чого тактика Хорхе Сампаолі не працювала. Мессі намагався рятувати команду самотужки, але в нього не йшла гра – навіть пенальті не забив. Ліонель настільки розчарувався і "підсів" психологічно, що думав покинути збірну посеред чемпіонату світу.

Сім'я його реанімувала, а федерація після провалу з Хорватією, схоже, пішла на зустріч. Аргентинські видання запевняють, що Сампаолі до кінця турніру виконуватиме лише символічну роль – всі ключові рішення прийматимуть лідери роздягальні Маскерано та Мессі. Лео відзначив тріумф над Нігерією обіймами з Сампаолі. Можливо, вихід в 1/8 фіналу покращить атмосферу серед "альбіселестес". Є надія, що надалі команда поступово додаватиме.

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Того ж чекають від Франції. Слабка група С не створила проблем колективу Дідьє Дешама – підсумкове перше місце. Втім, зірки Гріманн, Погба, Дембеле на турнірі не відповідають своєму статусу. Здолати Австралію при в'ялій грі допоміг VAR, мінімальна вікторія над Перу також залишила неоднозначне враження, а нульова нічия з Данією стала одним із найнудніших матчів чемпіонату.

"Ле Бльо" забили тільки 3 голи, один з яких – з пенальті, а ще один – автогол. Їхня гра залишає бажати кращого. Однак до протистояння з Аргентиною французи все одно підходять фаворитом. Майже не виникає сумнівів, що суперник на чолі з Маскерано зробить кілька "подарунків", а група атаки триколірних ними скористається. Ну а захисники Дешама, які виступають у Прімері, повинні впоратися з атакувальними задумами Мессі.

Статистика

В очних протистояннях кращі результати має Аргентина – 6 перемог "альбіселестес", 3 нічиї та 2 звитяги Франції. У новітній історії команди зустрічалися двічі – товариські матчі в 2007 та 2009 роках. Південноамериканці перемогли 1:0 та 2:0 відповідно.

На чемпіонатах світу команди зустрічалися двічі. На першому Мундіалі 1930 року в груповому раунді Аргентина здобула мінімальний успіх 1:0. У 1978 році на тріумфальному домашньому ЧС "альбіселестес" знову в групі обіграли Францію – 2:1.

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Кадри

Франція повідомила про одну втрату – через м'язову травму сьогодні не зіграє лівий захисник Бенджамін Менді. Відсутність фулбека не стане для Дідьє Дешама проблемою – на його позиції основним є Лукас Ернандес.

Збірна Аргентини в повній бойовій готовності – травми та дискваліфікації відсутні. З великою ймовірністю стартовий склад "альбіселестес" буде ідентичним до того, який обігрував Нігерію.

Слова

"У нашої команди мало досвіду, але в матчі важлива й індивідуальність. Нам потрібно нейтралізувати Мессі, адже він здатен мінімальними зусиллями забезпечити перемогу. Ми молоді, однак це не завадить нам створити проблеми супернику", – сказав головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам.

"Ми покладаємося на свої можливості, ми сильні в морально-психологічному плані. Вийдемо на поле з мотивацією та волею до перемоги. У французів є футболісти з великої літери. Ми – професіонали, а професіонали вміють долати перешкоди на турнірах такого рівня", – сказав головний тренер збірної Аргентини Хорхе Сампаолі.

Орієнтовні склади

Франція: Льоріс – Павар, Варан, Умтіті, Ернандес – Погба, Канте, Матюйді – Мбаппе, Жиру, Грізманн.

Аргентина: Армані – Меркадо, Отаменді, Рохо, Тальяфіко – Перес, Марскерано, Банега, Ді Марія – Мессі, Ігуаїн.

Прогноз "Футбол 24" – 1:0