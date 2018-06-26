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ЧМ-2018: Месси хотел покинуть сборную Аргентины после матча с Хорватией – семья его остановила

15:46 250 Читати українською
ЧМ-2018: Месси хотел покинуть сборную Аргентины после матча с Хорватией – семья его остановила
Лионель Месси / Twitter

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси не выдержал позорных выступлений своей команды и негативной атмосферы вокруг его персоны на чемпионате мира, однако время с семьей улучшило его состояние.

Лионель Месси собирался уйти из сборной Аргентины посреди чемпионата мира. 21 июня во втором туре группового раунда его команда потерпела сокрушительное поражение от Хорватии со счетом 0:3. Утром на следующий день Лионель поделился с женой мыслями о немедленном уходе из стана "альбиселестес", информирует испанское издание El Confidencial.

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Однако время, проведенное с Антонеллой и двумя старшими сыновьями Тьяго и Матео, пошло на пользу футболисту – Лео передумал бросать сборную. По крайней мере до конца мундиаля.

Плохое психологическое состояние Месси вызвано не только результатами Аргентины, уверяет источник. Когда еще сборная приземлялась в России, у него возникли проблемы с кишечником, хотя никто этому серьезного внимания на придал.

Не добавляют Лионелю оптимизма и расхождения во взглядах на игру команды с главным тренером Сампаоли. Эта проблема, кажется, устранена перед решающей игрой с Нигерией – игроки самостоятельно выберут состав на матч.

Ну и напоследок – Месси смущает троллинг в соцсетях. После неудач в стартовых матчах ЧМ-2018 прошла новая волна оскорбительных мемов в его адрес. Со всеми этими психологическими ударами аргентинцу помогла справиться семья.

Напомним, что после двух матчей на мундиале в активе Аргентины лишь одно очко. "Альбиселестес" рискуют отправиться домой уже сегодня – даже победа над Нигерией ничего не гарантирует.

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ЧМ 20183 тур

Нигерия - Аргентина: Вторник 26 июня 2018

Нигерия
до матча
1
час
:
33
мин
Аргентина
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Теги
ЧМ 2018 Нигерия - Аргентина Аргентина Аргентина Аргентина - Хорватия Антонелла Рокуццо Лионель Месси Лионель Месси Нигерия Нигерия
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