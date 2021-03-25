"Сборная Украины тактически обыграла Францию. Прослеживается улучшение игры "сине-желтых" благодаря работе тренерского штаба Шевченко. Наши переиграли французов. То, что планировал Дешам, украинцы не дали сделать французам. Украина не банально была готова к Франции, а подготовилась со всей серьезностью. Ребята выдержали и закономерно сыграли вничью в Париже. Да, мы забили после автогола. Но и французы могли не забить тот мяч.

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В целом эта сборная заслужила даже большего. Потому что раньше, наоборот, было часто так, что мы играли с какими-то соперниками и нам забивали после каких-то рикошетов. Но и нам же должно когда-то повезти. Да, не все у сборной Украины получалось, но в целом команда сейчас на хорошем ходу. Команда молодая, способная давать результат, тактически грамотно играет, выполняет установку тренера, не играет в анархию", – поделился Ващук в интервью meta-ratings.

Напомним, украинцы на выезде расписали боевую ничью с действующим чемпионом мира. Уже 28 марта на "сине-желтых" ожидает второй поединок квалификации ЧМ-2022 против Финляндии.

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