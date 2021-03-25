"Збірна України тактично обіграла Францію. Простежується поліпшення гри "синьо-жовтих" завдяки роботі тренерського штабу Шевченка. Наші переграли французів. Те, що планував Дешам, українці не дали зробити французам. Україна не банально була готова до Франції, а підготувалася з усією серйозністю. Хлопці витримали і закономірно зіграли внічию в Парижі. Так, ми забили після автоголу. Але і французи могли не забити той м'яч.

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В цілому ця збірна заслужила навіть більшого. Бо раніше, навпаки, було часто так, що ми грали з якимись суперниками і нам забивали після якихось рикошетів. Але і нам же має колись пощастити. Так, не все у збірної України виходило, але в цілому команда зараз на хорошому ходу. Команда молода, здатна давати результат, тактично грамотно грає, виконує установу тренера, не грає в анархію", – поділився Ващук в інтерв'ю meta-ratings.

Нагадаємо, українці на виїзді розписали бойову нічию з чинним чемпіоном світу. Вже 28 березня на "синьо-жовтих" очікує другий поєдинок кваліфікації ЧС-2022 проти Фінляндії.

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