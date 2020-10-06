Франція – Україна: Шовковський натякнув на повернення у ворота збірної
Асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський готовий допомогти "синьо-жовтим" на останньому рубежі у зв'язку з форс-мажорними втратами серед українських голкіперів.
"Не одягав воротарські рукавички близько трьох років, після того як відновлював на пальцях правої руки розірвані сухожилля у січні 2018 року.
"Жодних реваншистських настроїв у нас немає": Ярмоленко пригадав, як збірна Франції не пустила українців на ЧС-2014
Скажу відверто і не планував! Але іноді обставини змушують!!! Хочешь розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани на майбутнє... І нехай з вами завжди буде t36.6", – написав Шовковський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Нагадаємо, поєдинок проти збірної Франції, який відбудеться завтра, 7 жовтня, у Парижі Україна не зможе провести у повному бойовому складі. У капітана команди Андрія Пятова і низки гравців Шахтаря було діагностовано COVID-19. Тести Юрія Паньківа, який був викликаний у екстреному порядку, також виявились позитивними. Як і проба Андрія Луніна. Початок товариської зустрічі о 22:10.
Франція – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка