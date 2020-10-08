"Все вышли настроенными на игру, старались. Конечно, если брать состав, то многие ребята не играли друг с другом.

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Я думаю, что оправданий особо нет. Нам еще есть куда расти и прогрессировать. Футбол очень динамичный, нам нужно увеличивать скорости, играть быстрее, делать больше движений на поле без мяча", – заявил Малиновский в эфире Футбол 1/2/3.

Напомним, что накануне Франция разбомбила Украину в спарринге, а единственный мяч в составе национальной команды забил Виктор Цыганков.

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