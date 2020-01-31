Франция – Украина: билеты на спарринг против чемпионов мира поступили в продажу

Сборная Украины встретится с Францией в рамках подготовки к основной стадии Евро-2020.

Действующие чемпионы мира будут принимать команду Андрея Шевченко 27 марта на Стад де Франс.

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С 31 января 2020 года болельщики, которые готовы поддержать главную команду страны на матче против сборной Франции, могут приобрести билеты на сайте Ticketsbox. Подробнее с условиями продажи мрожна ознакомиться по ссылке. Стоимость одного билета в сектор украинских болельщиков составляет 20 евро или 580 грн, билета 1 категории – 85 евро или 2470 грн.

Напомним, сборная Украины запланировала два товарищеских матча на весенний сбор – 27 марта в Париже "сине-желтые" сыграют со сборной Франции, а 31 марта в Хожуве со сборной Польши.

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