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УЕФА сообщил, где будут базироваться участники Евро-2020 – сборная Украины выбрала Бухарест

08:52 50 Читати українською
УЕФА сообщил, где будут базироваться участники Евро-2020 – сборная Украины выбрала Бухарест
Сборная Украины / фото из открытых источников

Все команды, которые обеспечили себе участие в Евро-2020, определились с городами, в которых они будут базироваться во время турнира.

База национальной команды Украины будет в столице Румынии, Бухаресте, информирует официальный сайт УЕФА. Именно в этом городе "сине-желтые" проведут два из трех своих матчей на групповой стадии турнира.

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Австрия – Зеефельд, Австрия.

Англия – Бертон-апон-Трент, Англия.

Бельгия – Тюбиз, Бельгия.

Германия – Херцогенаурах, Германия.

Дания – Хельсингер, Дания.

Испания – Лас-Росас-де-Мадрид, Испания.

Италия – Коверчано, Флоренция, Италия.

Нидерланды – Зейст, Нидерланды.

Польша – Портмарнок, Ирландия.

Португалия – Будапешт, Венгрия.

Россия – Новогорск, Московская область.

Турция – Баку, Азербайджан.

Украина – Бухарест, Румыния.

Уэльс – Баку, Азербайджан.

Финляндия – Репино, Санкт-Петербург, Россия.

Франция – Клерфонтен-ан-Ивелин, Франция.

Хорватия – Сент-Андрус, Шотландия.

Чехия – Кэрри, Эдинбург, Шотландия.

Швейцария – Рим, Италия.

Швеция – Мейнут, Ирландия.

Еще четыре участника турнира будут определяться в матчах плей-офф Лиги наций. Евро-2020 начнется 12 июня матчем Турции и Италии в Риме. Финал пройдет 12 июля.

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