toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Франція – Україна: квитки на спаринг проти чемпіонів світу надійшли в продаж

12:00 264 Читать на русском
Франція – Україна: квитки на спаринг проти чемпіонів світу надійшли в продаж
Останнє протистояння України і Франції / Сайт ФІФА

Збірна України зустрінеться з Францією в рамках підготовки до основної стадії Євро-2020.

 

Чинні чемпіони світу прийматимуть команду Андрія Шевченка 27 березня на Стад де Франс.

УЄФА повідомив, де базуватимуться учасники Євро-2020 – збірна України обрала Бухарест

З 31 січня 2020 року вболівальники, які бажають підтримати головну команду країни на матчі проти збірної Франції, можуть придбати квитки на сайті Ticketsbox. Детальніше з умовами продажу мрожна ознайомитися за посиланням. Вартість одного квитка в сектор українських вболівальників становить 20 євро або 580 грн, квитка 1 категорії – 85 євро або 2470 грн.

Нагадаємо, збірна України запланувала два товариські матчі на весняний збір – 27 березня у Парижі "синьо-жовті" зіграють зі збірною Франції, а 31 березня у місті Хожуві зі збірною Польщі.

Збірна України отримала проблеми в атаці незадовго до Євро-2020 – ким Шевченко може замінити лідера

blog_ava
Степаненко: Матвієнку краще було б зараз перейти в Арсенал
08:52
2960
Теги
Збірна України Франція - Україна Україна Україна Франція Франція квитки на футбол футбольні фанати Товариські матчі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
3
хв
Герта
21:30
Шальке
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук